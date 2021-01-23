По словам Безуглой, главный помощник в борьбе с хандрой, как бы это ни показалось странным, перец чили. Он раздражает слизистую рта и носа, на что мозг реагирует выработкой гормонов удовольствия — эндорфинов.
Далее в списке грецкие орехи — набор кислот и витаминов, содержащихся в них, не только положительно влияет на умственные способности, но и на настроение.
Можно в плохом настроении выпить и зеленого чая, при его попадании в организм вырабатываются другие гормоны счастья — дофамин и серотонин.
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Еще в писке улучшающих настроение — соевые бобы, лосось и, конечно, шоколад. Правда, при выборе этих продуктов диетолог порекомендовала не переборщить, чтобы вред от избытка веществ, находящихся в них, не перевесил пользу.