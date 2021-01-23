Киевский диетолог Ольга Безуглая дала совет соотечественникам, как справиться с упадническим настроением. По ее мнению, сделать это можно с помощью потребления определенных продуктов, написало агентство «РБК-Украина» 22 января

По словам Безуглой, главный помощник в борьбе с хандрой, как бы это ни показалось странным, перец чили. Он раздражает слизистую рта и носа, на что мозг реагирует выработкой гормонов удовольствия — эндорфинов.

Потап признался, что посещает параллельную реальность © Алексей Потапенко/Инстаграм

Можно в плохом настроении выпить и зеленого чая, при его попадании в организм вырабатываются другие гормоны счастья — дофамин и серотонин.

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Еще в писке улучшающих настроение — соевые бобы, лосось и, конечно, шоколад. Правда, при выборе этих продуктов диетолог порекомендовала не переборщить, чтобы вред от избытка веществ, находящихся в них, не перевесил пользу.