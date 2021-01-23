Внутри украинской элиты началась борьба за право называться лучшим другом американского посольства, или демократов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

Байден 2.0: как изменятся отношения США и России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Джо Байдена прошла в Вашингтоне при беспрецедентных мерах безопасности.

«Понятно, что власть поменялась, и на Украине много желающих поднять руку и сказать, как в "Макдоналдсе": "Вильна каса!" А затем работать по указанию суверена, который определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины», — сказал Кирилл Вышинский.

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Новый президент США отменил решение Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и наложил запрет на строительство стены на границе с Мексикой. Также он начал процедуру возвращения США в Парижское соглашение по климату, отменил запрет на въезд граждан из ряда мусульманских и африканских стран, остановил строительство трубопровода Keystone XL на границе с Канадой.

Помимо этого, Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах, дал указание провести оценку указов своего предшественника в области охраны окружающей среды. Он намерен восстановить более жесткие стандарты выбросов углекислоты в атмосферу, отмененные его предшественником.