Если украинцы не политизируют свое общение, то прекрасно понимают друг друга, независимо от того, на каком языке, русском или украинском, они говорят. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

Украина сегодня: наследники итальянских неофашистов «вернулись на улицу» © t.me/nuovi_arditi

По словам Кирилла Вышинского, Украина — страна билингвизма, жители которой понимают и русский, и украинский языки. В этом смысле этот закон не имеет никакого отношения к реальности. Это не более чем политическая конструкция.

«Ее смысл простой — это проявление BLM-овщины (BLM — «Жизни черных важны», общественное движение в США, выступающее против насилия в отношении чернокожих. — Ред.). То есть когда чернокожие в Америке требуют, чтобы белые встали перед ними на колени, извинились за века унижений. На Украине это чистой воды BLM-овщина: говорите с нами на украинском, потому что мы сейчас командуем, принимаем решения и законы», считает журналист.

Кирилл Вышинский добавил, что закон даст повод для оголтелой группки активистов в течение месяца-двух бегать собирать фактическую базу, кляузы, третировать людей в ресторанах и магазинах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По словам зампредседателя Госдумы РФ и зампредседателя ПАСЕ Петра Толстого, Россия поднимет на январской сессии ПАСЕ в Страсбурге вопрос о недопустимости языковой тирании на Украине.

Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала РИА Новости Украина. 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса.

В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре 2019 года Кирилл Вышинский был освобожден под личное обязательство участвовать в суде над ним и среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.