Вслед за чемпионатом мира по хоккею Белоруссия лишилась права на проведение еще одного крупного международного турнира — чемпионата мира по современному пятиборью. Об этом 22 января сообщается на сайте Международного союза современного пятиборья (UIPM)

Минск остался без хоккея. Что означает перенос чемпионата мира из Белоруссии? © РИА Новости, Григорий Соколов | Перейти в фотобанк

UIPM решил провести турнир в то же время, но в альтернативном месте, о котором будет объявлено в ближайшие дни.

«Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Белоруссии в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира в Минске. Также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в декабре 2020 года», — говорится в сообщении.

UIPM опасается, что нестабильность в республике поставит под угрозу флагманский турнир организации.

Совет Международной федерации хоккея 8 января принял решение отменить проведение части чемпионата мира по хоккею в Белоруссии.