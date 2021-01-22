Сильнейшие пятиборцы мира должны были состязаться в Минске с 7 по 13 июня этого года. Соревнования такого уровня столица Белоруссии готовилась принимать впервые.
UIPM решил провести турнир в то же время, но в альтернативном месте, о котором будет объявлено в ближайшие дни.
«Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Белоруссии в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира в Минске. Также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в декабре 2020 года», — говорится в сообщении.
UIPM опасается, что нестабильность в республике поставит под угрозу флагманский турнир организации.
Совет Международной федерации хоккея 8 января принял решение отменить проведение части чемпионата мира по хоккею в Белоруссии.