Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что его слова о возможном визите в Крым были неверно истолкованы. Об этом представитель Киева в ТКГ по Донбассу заявил в эфире Национальной службы новостей

«Милости просим»: российский политик отреагировал на желание Кравчука посетить Крым © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Леонид Кравчук в интервью российскому телеканалу «Крым 24» заявил, что готов приехать в Крым, но не уверен, что получит удовлетворение от этого визита.

В эфире же НСН Кравчук заверил, что время для поездки в Крым еще не наступило, «потому что это вызовет разные кривотолки и разговоры».

«Хотя я верю, что настанет время, и все будет, как было. Мы снова будем нормальные люди, с Россией будут нормальные отношения. Не будем воевать, не будем ничего аннексировать, а просто будем жить как цивилизованные государства и посещать друг друга. О конкретных датах не было разговора, это преждевременно», — сказал политик.

По словам главы Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, Кравчуку должно было хватить политического мужества, чтобы признать преобразования в российском Крыму.