О необычном назначении на должность полицейского стало известно из публикации на официальной странице Нацполиции Украины в Instagram 21 января

Шокированная крещенскими купаниями украинская собака стала звездой сети © Николай Синельников / Facebook

В обязанности нового сотрудника входит надзор за тапками, предотвращение несанкционированных посещений кладовой. Оплата продуктами, за дополнительные лакомства новоиспеченный полицейский поможет избавиться от надоевших обоев и штор.

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Это не первый кот, получивший «высокую должность» на Украине. В сентябре 2020 года мэр Львова Андрей Садовый пришел на работу и обнаружил у себя в кабинете неизвестного кота с ошейником. Городской голова дал объявление, чтобы хозяева животного смогли вернуть его домой.

За зверем никто не обратился, тогда мэр заявил, что четвероногий станет главным котом ратуши, и попросил горожан выбрать имя новому питомцу. На общем голосовании было решено дать животному кличку Левчик.