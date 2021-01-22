Рядовая зимняя прогулка на санках едва не завершилась трагедией для 11-летнего жителя украинского города Тернополя. Подробности инцидента 22 января приводит местная полиция на своем сайте

Стрелять или не стрелять: легализуют ли на Украине ношение оружия? © CC0, Pixabay

Медики вытащили из тела юного украинца более 30 инородных тел, похожих на дробинки. Отмечается, что ранение получилось тяжелым, так как были задеты внутренние органы, из-за чего мальчика экстренно перевезли в Киев, где ему потребовалось хирургическое вмешательство.

О том, кто стрелял и с какой целью, не сообщается. Известно лишь, что по горячим следам было изъято гладкоствольное ружье у одного из жителей близлежащих домов. Оно отправлено на экспертизу, ведется расследование по статье о хулиганстве.

Ранее комитет Верховной Рады одобрил законопроект о легализации оружия на Украине.