Сообщается, что ребенок мирно катался на санках возле школы, когда вдруг прозвучали выстрелы. Мальчик получил ранение и был экстренно госпитализирован.
Медики вытащили из тела юного украинца более 30 инородных тел, похожих на дробинки. Отмечается, что ранение получилось тяжелым, так как были задеты внутренние органы, из-за чего мальчика экстренно перевезли в Киев, где ему потребовалось хирургическое вмешательство.
О том, кто стрелял и с какой целью, не сообщается. Известно лишь, что по горячим следам было изъято гладкоствольное ружье у одного из жителей близлежащих домов. Оно отправлено на экспертизу, ведется расследование по статье о хулиганстве.
Ранее комитет Верховной Рады одобрил законопроект о легализации оружия на Украине.