На полках книжных магазинов Украины не появятся еще 18 российских изданий, ввоз которых в страну запретил Госкомитет по телевидению и радиовещанию. Об этом 22 января со ссылкой на информацию ведомства сообщают «Украинские новости»

Штрафы и трафик. Чему страны — члены НАТО могут научить Россию © CC0, Pixabay

Книжная продукция попала под запрет в связи с тем, что на обложках этих книг издатель поместил рекламу российских издательств «Эксмо» и АСТ, а также портала Yandex.ru.

Издательства и интернет-портал находятся под экономическими санкциями Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, который обвиняет их в антиукраинской деятельности.

«Кроме того, эти книги содержат рекламу социальной сети "ВКонтакте", которая широко задействована в информационной войне против Украины. Именно из-за этой социальной сети осуществляется рекрутинг наемников для участия в боевых действиях против нашей страны на временно оккупированных территориях Донбасса», — говорится в сообщении.

К владельцам сети "ВКонтакте" СНБО также применил персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.