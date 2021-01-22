Речь идет о книгах российского издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ).
Книжная продукция попала под запрет в связи с тем, что на обложках этих книг издатель поместил рекламу российских издательств «Эксмо» и АСТ, а также портала Yandex.ru.
Издательства и интернет-портал находятся под экономическими санкциями Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, который обвиняет их в антиукраинской деятельности.
«Кроме того, эти книги содержат рекламу социальной сети "ВКонтакте", которая широко задействована в информационной войне против Украины. Именно из-за этой социальной сети осуществляется рекрутинг наемников для участия в боевых действиях против нашей страны на временно оккупированных территориях Донбасса», — говорится в сообщении.
К владельцам сети "ВКонтакте" СНБО также применил персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.