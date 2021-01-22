Онлайн-переговоры советников лидеров стран «нормандского формата», намеченные на 22 января, перенесены на другую дату по просьбе украинской стороны, рассказал «РБК-Украина» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

Украину на переговорах советников представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Подоляка, в этот день Ермак вместе с главой государства Владимиром Зеленским отправился в Харьков, где накануне произошел пожар в доме престарелых, который унес жизни 15 человек. Именно по этой причине он не сможет участвовать в переговорах.

«Причина очевидна и трагична. В этот четверг в Харькове произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников», — сказал Подоляк.

Предварительно известно, что онлайн-встреча советников в «нормандском формате» пройдет 27 января.

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Однако, по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, на переговорах окончательных решений найти не удалось.

В 2020 году ряд украинских политиков заявили о невозможности выполнения Минских соглашений, в частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объявил о необходимости их модернизации.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений, но пояснил, что не может на это пойти из-за позиции Парижа и Берлина.