Крым открыт для всех желающих, и если экс-президент Украины Леонид Кравчук захочет посетить полуостров, то может это сделать беспрепятственно. Об этом в комментарии РИА Новости 22 января заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель

Кравчук захотел в Крым и дал интервью местному телеканалу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Леонид Кравчук в интервью российскому телеканалу «Крым 24» заявил, что готов приехать в Крым, но не уверен, что получит удовлетворение от этого визита.

Кроме того, Кравчук опасается, что российская сторона негативно оценит эту поездку.

Юрий Гемпель уверен, что, посетив полуостров, Кравчук поймет, что крымчане приняли верное решение, вернувшись в состав России.

«Если визит Кравчука будет официальным в Крым, то для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД Российской Федерации, и милости просим. Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», — сказал крымский парламентарий.

Крым вошел в состав РФ в результате референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент страны Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма с присоединением его к РФ закрыт окончательно.