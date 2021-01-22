Встреча политсоветников лидеров стран «нормандской четверки», запланированная на 22 января в онлайн-формате, не состоится. Об этом сообщили «Украинские новости» со ссылкой на спикера главы Офиса президента, дипломатического советника президента Украины Андрея Ермака Дарию Заривную

Украина сегодня: наследники итальянских неофашистов «вернулись на улицу» © t.me/nuovi_arditi

«Звонок перенесли предварительно на 27 января», — рассказала Заривная.

Последний раз политсоветники президентов России, Украины, Германии и Франции встречались 12 января, чтобы обсудить итоги реализации решений саммита «четверки» в 2019 году.

Однако, по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, на переговорах окончательных решений найти не удалось.

В 2020 году ряд украинских политиков заявили о невозможности выполнения Минских соглашений, в частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объявил о необходимости их модернизации.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений, но пояснил, что не может на это пойти из-за позиции Парижа и Берлина.