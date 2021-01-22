Причины отмены встречи, которая должна была пройти в формате видеоконференции, в сообщении не называются.
«Звонок перенесли предварительно на 27 января», — рассказала Заривная.
Последний раз политсоветники президентов России, Украины, Германии и Франции встречались 12 января, чтобы обсудить итоги реализации решений саммита «четверки» в 2019 году.
Однако, по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, на переговорах окончательных решений найти не удалось.
В 2020 году ряд украинских политиков заявили о невозможности выполнения Минских соглашений, в частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объявил о необходимости их модернизации.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании выйти из Минских соглашений, но пояснил, что не может на это пойти из-за позиции Парижа и Берлина.