В пятницу, 22 января, в ряде городов Украины жители вышли на акции протеста против повышения тарифов за ЖКХ. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на местные СМИ

В частности, в Николаеве участники акции собрались возле городского совета с плакатами «МВФ — удавка на шее народа», «Шмыгаль, убирайся вон!», «Слуги, какому народу вы служите», «Нет тарифному геноциду». Как сообщают СМИ, ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поддержал протестующих.

Зеленский оценил решение временно снизить тарифы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В Полтаве у здания облгосадминистрации также прошла акция против повышения тарифов. Здесь митингующие заявили, что цены на коммуналку не должны превышать предельную себестоимость и потребовали отменить платеж за транспортировку газа. Протестующие преградили работникам облгосадминистрации и облсовета доступ в здание администрации.

Жители Острога в Ровенской области обеспокоены из-за роста цен на газ и отмены льготного тарифа на электроснабжение в 30-километровой зоне АЭС. Депутаты местного горсовета на внеочередной сессии проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно возобновления льготного тарифа на электроэнергию и планируют подать аналогичное обращение по газу.

В ряде сел на Буковине митингующие перекрыли международную трассу М-19.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. По данным Кабмина, газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.