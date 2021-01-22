Экс-президент Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук первым среди украинских политиков дал интервью крымскому телеканалу после возвращения полуострова в состав РФ. Об этом 22 января сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков, передает РИА Новости

Кравчук заявил об остановке передачи пленных украинцев Медведчуку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Интервью проводилось посредством видеосвязи и было посвящено воспоминаниям о первом общекрымском референдуме 1991 года. Кроме того, Кравчук заявил, что хотел бы посетить полуостров, но не думает, что сейчас поездка принесет ему «большое удовлетворение» и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.

После государственного переворота на Украине в 2014 году власти полуострова провели референдум, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.