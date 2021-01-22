«Мы ценим объективность информации и ее всестороннюю подачу. Кравчук принимал участие в переговорах по референдуму 1991 года, и мы хотели узнать, как тогда все проходило, как шли переговоры, кто в них участвовал и как формировались вопросы. Леонид Макарович любезно согласился ответить на вопросы телеканала "Крым 24", за что ему большое спасибо», — сказал Крючков.
Интервью проводилось посредством видеосвязи и было посвящено воспоминаниям о первом общекрымском референдуме 1991 года. Кроме того, Кравчук заявил, что хотел бы посетить полуостров, но не думает, что сейчас поездка принесет ему «большое удовлетворение» и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.
После государственного переворота на Украине в 2014 году власти полуострова провели референдум, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.