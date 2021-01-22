В настоящее время на Украине не предоставляют нормальных услуг по социальному уходу за нуждающимися, поэтому необходимо создать рынок справедливых социальных услуг. Об этом 22 января заявил президент страны Владимир Зеленский во время визита в Харьков, передает «РБК-Украина»

«Сейчас на этом трагическом кейсе надо сделать все. Дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги. Надо сделать на законодательном уровне. Мы же не знаем, сколько таких объектов в стране находится. Поэтому будут законодательные инициативы. Должна быть реформа», — заявил Зеленский.

Равнодушие убивает. В Харькове сгорел дом престарелых © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

Пожар 21 января вспыхнул около 15:00 (16:00 мск) в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150 б, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которую оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».

Решетки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек). В результате трагедии погибли 15 пожилых людей, еще пять человек госпитализированы.

В связи с трагическими событиями Зеленский объявил 23 января всеукраинским днем траура.