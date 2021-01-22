«Сейчас на этом трагическом кейсе надо сделать все. Дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги. Надо сделать на законодательном уровне. Мы же не знаем, сколько таких объектов в стране находится. Поэтому будут законодательные инициативы. Должна быть реформа», — заявил Зеленский.
Президент отметил, что такие услуги могут предоставляться как частными, так и государственными заведениями.
Пожар 21 января вспыхнул около 15:00 (16:00 мск) в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150 б, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которую оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».
Решетки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек). В результате трагедии погибли 15 пожилых людей, еще пять человек госпитализированы.
В связи с трагическими событиями Зеленский объявил 23 января всеукраинским днем траура.