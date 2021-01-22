Сообщается, что среди постояльцев были люди преклонного возраста с физическими особенностями, в частности слепые и лежачие.
«В доме престарелых "Золотое время" с 17 января не работал газовый котел, поэтому для отопления сотрудники использовали электрообогреватель. Вероятнее всего, в день трагедии постояльцев оставили без присмотра», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы, по данным агентства, склоняются к тому, что в стене произошло короткое замыкание в проводке. Быстрому распространению огня способствовало то, что внутри дома все было деревянное. Также этот дом не зарегистрирован в кадастре, нет документов и на земельный участок. При этом все коммуникации проложены.
Пожар 21 января вспыхнул около 15 часов дня в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150 б, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которую оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».
Решётки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек).
В результате трагедии погибли 15 бабушек и дедушек, ещё пять человек госпитализированы. Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
В связи с трагическими событиями президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января всеукраинским днем траура.