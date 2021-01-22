Причиной пожара в харьковском частном пансионате для пожилых людей, в котором погибли 15 человек, могло стать короткое замыкание. Об этом 22 января сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в МВД Украины

Пожар в харьковском доме престарелых: полиция задержала подозреваемых © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine/Handout

«В доме престарелых "Золотое время" с 17 января не работал газовый котел, поэтому для отопления сотрудники использовали электрообогреватель. Вероятнее всего, в день трагедии постояльцев оставили без присмотра», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы, по данным агентства, склоняются к тому, что в стене произошло короткое замыкание в проводке. Быстрому распространению огня способствовало то, что внутри дома все было деревянное. Также этот дом не зарегистрирован в кадастре, нет документов и на земельный участок. При этом все коммуникации проложены.

Пожар 21 января вспыхнул около 15 часов дня в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150 б, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которую оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».

Решётки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек).

В результате трагедии погибли 15 бабушек и дедушек, ещё пять человек госпитализированы. Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

В связи с трагическими событиями президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января всеукраинским днем траура.