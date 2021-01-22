«Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 000 киевлян», — написал он.
Также, по словам Кличко, у городской власти есть предварительные договоренности с некоторыми производителям. Уже готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.
Кроме того, мэр Киева заявил, что в пятницу подаст на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу «Здоровье киевлян» на 2021 год, которая позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать население.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Введенный локдаун закончится 24 января. В последние дни количество заражающихся коронавирусом в сутки колеблется от 3 до 5 тысяч. Киев остается лидером по приросту заболевших.