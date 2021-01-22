Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что использует личные связи и ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями — производителями вакцины от коронавируса для возможности поставки для жителей столицы Украины. Об этом 22 января он сообщил в своем Telegram-канале

Украинцы отказываются даже от бесплатной вакцины — опрос © Правительство Буэнос-Айреса | Правительство Буэнос-Айреса | Перейти в фотобанк

Также, по словам Кличко, у городской власти есть предварительные договоренности с некоторыми производителям. Уже готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.

Кроме того, мэр Киева заявил, что в пятницу подаст на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу «Здоровье киевлян» на 2021 год, которая позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать население.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Введенный локдаун закончится 24 января. В последние дни количество заражающихся коронавирусом в сутки колеблется от 3 до 5 тысяч. Киев остается лидером по приросту заболевших.