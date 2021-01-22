Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Харькове. Об этом 21 января сообщалось в обнародованном администрацией главы польского государства обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому

«Уважаемый господин президент, с прискорбием я узнал о трагическом пожаре в харьковском доме престарелых, в результате которого погибло и пострадало так много людей», — заявил Дуда.

Равнодушие убивает. В Харькове сгорел дом престарелых © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

Решётки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек). В результате трагедии погибли 15 пожилых людей, ещё пять человек госпитализированы.

Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. В связи с трагическими событиями президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января всеукраинским днем траура.