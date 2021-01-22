«Уважаемый господин президент, с прискорбием я узнал о трагическом пожаре в харьковском доме престарелых, в результате которого погибло и пострадало так много людей», — заявил Дуда.
Пожар 21 января вспыхнул около 15 часов дня в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150 б, в здании, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которую обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».
Решётки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек). В результате трагедии погибли 15 пожилых людей, ещё пять человек госпитализированы.
Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. В связи с трагическими событиями президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января всеукраинским днем траура.