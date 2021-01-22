Президент Украины Владимир Зеленский 22 января в своем Facebook поздравил украинцев с Днем Соборности и выразил уверенность, что Украине удастся присоединить Крым и вернуть территории ДНР и ЛНР под свой контроль

Украинские СМИ выяснили, кто «выкупит» Крым у РФ и вернет Киеву © кадр из видео Украина.ру

Он призвал украинцев изучать уроки столетней давности и никогда не забывать, что сила заключается в единении. Также он напомнил, что украинцев объединяют «не только счастливые, но и трагические страницы».

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее президент Украины анонсировал проведение саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.

Боевые действия в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжаются уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Крым вошел в состав РФ в результате референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент страны Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма с присоединением его к РФ закрыт окончательно.