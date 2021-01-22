Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ об объявлении 23 января всеукраинским днем траура по погибшим в результате пожара, который произошел в доме престарелых в Харькове. Об этом 22 января он заявил в Харькове на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Это очень серьезный вызов. Я подпишу указ. Завтра будет день траура на государственном уровне», — заявил Зеленский.

Также отмечается, что пока неизвестна даже предварительная причина возгорания. Идет следствие.

Равнодушие убивает. В Харькове сгорел дом престарелых © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

Пожар в четверг, 21 января, вспыхнул около 15:00 (16:00 мск) в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150 б, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которую оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».

Решётки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек). В результате трагедии погибли 15 бабушек и дедушек, ещё пять человек госпитализированы. Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.