«Это очень серьезный вызов. Я подпишу указ. Завтра будет день траура на государственном уровне», — заявил Зеленский.
Также отмечается, что пока неизвестна даже предварительная причина возгорания. Идет следствие.
Ранее сообщалось, что все погибшие в результате пожара будут похоронены за счет горбюджета.
Пожар в четверг, 21 января, вспыхнул около 15:00 (16:00 мск) в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150 б, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которую оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».
Решётки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек). В результате трагедии погибли 15 бабушек и дедушек, ещё пять человек госпитализированы. Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.