Шестеро неизвестных напали на журналистов и продюсера «Радио Свобода» на улице Коновальца рядом с Киевским университетом культуры и искусств в столице Украины. Об этом 22 января сообщает «Страна.ua»

По данным издания, которое ссылается на собственные источники в МВД, корреспонденты Марьяна Кушнира и Денис Тимошенко, а также продюсер Александр Демченко были жестоко избиты прямо на улице. Почти 100 украинских журналистов подверглись нападению © CC0, Pixabay

«Журналисты утверждают, что их били руками и ногами по голове и туловищу. Потерпевшие вызвали скорую, и их отвезли в областную больницу. У сотрудников "Радио Свобода" диагностировали ушибы и ссадины, подозревают и закрытые черепно-мозговые травмы», — говорится в сообщении.

По информации издания, с заявлениями о совершении правонарушения в полицию обратились Тимошенко и Демченко. Они заявляют, что с профессиональной журналистской деятельностью избиение никак не связано. Инцидент произошел, по их мнению, на бытовой почве.

Начато два уголовных производства по факту совершения уголовного преступления по ч. 1 ст. 125 УК Украины — «Умышленное причинение легких телесных повреждений». Максимальное наказание за это — до 1 года исправительных работ. Полиция устанавливает детали потасовки и разыскивает виновников.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что нападения на работников медиа стали постоянными, а не исключением. Профессия журналиста опасна, а нападающие не получают ощутимого наказания.

Ранее во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес.