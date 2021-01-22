После морозов Азовское море покрылось коркой льда, который при таянии стал издавать скрип. Видео опубликовало в YouTube «РИА Мелитополь» 22 января

Ранее, неделю назад, теплую погоду в районе Азовского моря сменили морозы. За два дня море сковал лёд.

В Одессе «закипело» море — видео © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Сообщается, что возле берегов курортного посёлка городского типа Кирилловка в Мелитопольском районе начался ледоход. Течение выдавливает льды на сушу, на пляжах образуются скопления торосов. Жители Кирилловки боятся, что это может привести к наводнению.

При этом в Бердянске ледоход ещё не наступил — лёд только начал таять. Льдины трутся друг об друга со звуком, похожим на протяжный скрип двери.

Благодаря этому явлению местные жители и приезжие могут записывать на Азовском море завораживающие видеоролики, напоминающие фантастические фильмы.

Ранее, в декабре, Азовское море вышло из берегов из-за шторма. В результате было затоплено около десятка баз отдыха, гостиниц и пансионатов в Запорожской области Украины.