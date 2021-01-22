Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 22 января с рабочей поездкой в Харьков в связи с пожаром, который произошел накануне в доме престарелых, где погибли 15 человек. Подробности приводит официальный сайт главы государства

Равнодушие убивает. В Харькове сгорел дом престарелых © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

Также Зеленский проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Пожар 21 января вспыхнул около 15:00 (16:00 мск) в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150б, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которую оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».

Решетки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек). В результате трагедии погибли 15 бабушек и дедушек, ещё пять человек госпитализированы. Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.