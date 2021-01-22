«Эти лица угрожают Руслану Коцабе, оскорбляют его и пытаются оказать моральное и физическое воздействие на суд», — говорится в сообщении.
Ранее Ивано-Франковский апелляционный суд направил обвинительный акт в отношении блогера Русланы Коцабы на повторное рассмотрение в Коломыйский горрайонный суд.
Коцаба был обвинен в государственной измене и препятствовании проведению военных операций, преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок от 5 до 15 лет, арестован, после чего был объявлен Amnesty International узником совести.
После 524 суток ареста и скандального судебного разбирательства он был оправдан Апелляционным судом Ивано-Франковской области и отпущен в зале суда. Однако в 2017 году Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил оправдательный приговор и назначил пересмотр дела. Затем несколько судей и местных судов отказались от рассмотрения дела. Суд постановил вернуть официальное обвинение для дальнейшего расследования, но постановление было отменено апелляционным судом.