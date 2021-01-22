Большая группа агрессивных людей из неонацистских группировок прибыли под Коломыйский горрайонный суд, где должны состояться очередные слушания по делу журналиста Руслана Коцабы. Об этом 22 января сообщает krt.news

«Эти лица угрожают Руслану Коцабе, оскорбляют его и пытаются оказать моральное и физическое воздействие на суд», — говорится в сообщении.

Ранее Ивано-Франковский апелляционный суд направил обвинительный акт в отношении блогера Русланы Коцабы на повторное рассмотрение в Коломыйский горрайонный суд. Коцаба рассказал, что сейчас жители Западной Украины думают о Евромайдане © Facebook, Руслан Коцаба

Коцаба был обвинен в государственной измене и препятствовании проведению военных операций, преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок от 5 до 15 лет, арестован, после чего был объявлен Amnesty International узником совести.

После 524 суток ареста и скандального судебного разбирательства он был оправдан Апелляционным судом Ивано-Франковской области и отпущен в зале суда. Однако в 2017 году Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил оправдательный приговор и назначил пересмотр дела. Затем несколько судей и местных судов отказались от рассмотрения дела. Суд постановил вернуть официальное обвинение для дальнейшего расследования, но постановление было отменено апелляционным судом.