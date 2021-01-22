Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает довольно успешным результат жесткого карантина, поскольку праздники не дали резкой вспышки коронавируса. Об этом 22 января он заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

Степанов отметил, что при анализе результатов учитывают и количество госпитализаций, и количество тяжелых случаев.

«Вы видите, что у нас падает количество заболевших людей — тех, кто каждый день регистрируется как заболевший COVID-19. Мы достигли такой определенной серьезной стабилизации в этих вещах. Главное, что нам удалось на начальных стадиях сбить эту волну распространения COVID, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников», — заявил он.

Сотни украинцев повторно заразились коронавирусом — Минздрав © Facebook, Максим Степанов

Степанов назвал результат локдауна серьезным и влияющим на общую статистику.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Введенный локдаун закончится 24 января.

В воскресенье, 17 января, на Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Последний раз такие низкие показатели фиксировались 28 сентября.