Степанов отметил, что при анализе результатов учитывают и количество госпитализаций, и количество тяжелых случаев.
«Вы видите, что у нас падает количество заболевших людей — тех, кто каждый день регистрируется как заболевший COVID-19. Мы достигли такой определенной серьезной стабилизации в этих вещах. Главное, что нам удалось на начальных стадиях сбить эту волну распространения COVID, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников», — заявил он.
По его словам, если бы 10 человек заболели во время праздников, то потенциально они могли бы заразить 100 человек, хотя не каждый из них общается с 10 людьми. Если вводятся ограничения, которые влияют на контакты между этими людьми, число потенциально зараженных будет не 100, а, условно говоря, 50.
Степанов назвал результат локдауна серьезным и влияющим на общую статистику.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Введенный локдаун закончится 24 января.
В воскресенье, 17 января, на Украине подтвердили 3034 новых случая коронавируса. Последний раз такие низкие показатели фиксировались 28 сентября.