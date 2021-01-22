Очевидцы 22 января сфотографировали обвалившийся потолок в одном из подземных переходов на площади Независимости в Киеве. Снимки опубликовал «Киев Оперативный» в Facebook

«Только что поступили фотки от очевидцев, которые говорят, что в подземном переходе прямо под майданом Независимости упал потолок», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, предварительно, никто не пострадал.

На Украине мост на дороге международного значения залатали тряпками © скриншот видео "ТСН"

Также на реставрацию отправили мост Патона, который соединяет правый и левый берега столицы через реку Днепр. 17 декабря 2019 года Киевавтодор обнаружил на мосту аварийное проседание покрытия. Реставрация моста Патона завершится 31 декабря 2025 года. Дата начала работ пока не определена.