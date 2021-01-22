«Только что поступили фотки от очевидцев, которые говорят, что в подземном переходе прямо под майданом Независимости упал потолок», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что, предварительно, никто не пострадал.
Ранее одной из причин «развала» Киева стали разрушающиеся мосты. В частности, в феврале 2017 года часть конструкций Шулявского моста фактически в центре города обрушилась на припаркованные автомобили, погибших и раненых в результате инцидента не было. Мост не отреставрировали до сих пор, а строительство перенесено еще на год.
Также на реставрацию отправили мост Патона, который соединяет правый и левый берега столицы через реку Днепр. 17 декабря 2019 года Киевавтодор обнаружил на мосту аварийное проседание покрытия. Реставрация моста Патона завершится 31 декабря 2025 года. Дата начала работ пока не определена.