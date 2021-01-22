Депутат Верховной Рады Андрей Деркач предположил, кому может быть выгодно включение в санкционный список нардепа Александра Дубинского. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна.ua» 21 января

Деркач отметил, что Дубинский не имеет отношения к публикации записей разговоров политиков.

Гарбарук: По Украине бьет не мировой кризис, а последствия пирамиды ОВГЗ © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк Петра Порошенко, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой с облигациями внутреннего государственного валютного займа (ОВГЗ).

Он отметил, что благодаря экс-прокурору Генпрокуратуры Константину Кулику и экс-генпрокурору Юрию Луценко украинский бюджет вернул 1,5 млрд долларов, и им «прилетело» от пострадавших олигархов, членов клана Виктора Януковича и их «крыши» среди дипломатов и лоббистов.

«Санкции против меня, а также, скорее всего, и против Дубинского и Кулика, по нашей информации, организовал через лоббистов один из олигархов», — заявил Деркач.

По словам депутата, это не олигарх Виктор Пинчук, который связан с частью Демократической партии США — финансировал Хиллари Клинтон и через свои контакты может влиять на временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин.Также он добавил, что санкции не связаны с Игорем Коломойским. Однако он ушел от ответа на вопрос, имеет ли к ним отношение Ринат Ахметов.

«Любая фамилия, названная мной, подтверждается документом. В отношении Ахметова — подождите чуть-чуть, имейте терпение», — сказал Деркач.