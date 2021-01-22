Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач рассказал 22 января в интервью «Стране», как исполняющая обязанности посла США на Украине Кристина Квин приходила в прокуратуру с требованием закрыть дела об отмывании денег американских налогоплательщиков

По его словам, в настоящее время украинский влиятельный олигарх Виктор Пинчук работает с американскими кураторами Квин и влияет на определенные процессы, которые возникают на Украине. Деркач рассказал, сколько еще компромата у него есть на Байдена и Порошенко © Facebook, Андрей Деркач

«Пинчук очень плотно завязан с частью Демократической партии США — он финансировал Хиллари Клинтон. У него есть контакты для влияния на Квин… Все документы, которые у нас есть, со всеми цифрами, показаниями свидетелей, переданы по назначению. В том числе о деятельности Квин как исполняющей обязанности посла в Украине. О ее визитах в правоохранительные органы с целью закрыть дела по реформе прокуратуры, отмыванию денег американских налогоплательщиков», — заявил Деркач.

В отношении самого Деркача Минфин США ввел санкции еще в сентябре 2020 года. Его подозревают в «связях с Россией» и «попытках повлиять на американские выборы» путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.

Ранее Деркач обнародовал две части записей телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джозефа Байдена, сделанные несколько месяцев назад. По словам украинского политика, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявил о фабрикации записей.