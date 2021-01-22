Депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что опубликовал лишь около 45 минут из 5 часов записей, на которых зафиксированы разговоры первых лиц Украины и других стран, а остальную часть пленок передал правоохранителям. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна.ua» 21 января

Деркач сообщил, что Петр Порошенко сам вел аудиозаписи бесед с представителями власти США. Также он опроверг причастность к передаче ему для публикации пленок Александра Онищенко и Игоря Коломойского.

«Мне пленки принесли журналисты-расследователи. Наверное, эти пленки есть и у Онищенко, и не только у него. Пленок много. Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в Администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своем стиле поступил», — сказал он.

Михаил Погребинский о санкциях США в отношении Украины: Минфин США «зачищает» всех врагов Байдена © РИА Новости, Михаил Воскресенский

По словам Деркача, при вице-президентстве Джо Байдена на Украине Западом была построена параллельная система управления государством — «через набсоветы, соросят, НАБУ», а сейчас добавляют прокуратуру и суды.

На Западе Порошенко воспринимали как олигарха с приставкой «президент», и в его каденцию был установлен формат отношений «президенту разрешают воровать, а он взамен отдает страну под внешнее управление», добавил Деркач.

Также он заявил, что решил опубликовать разоблачающие аудиозаписи ради борьбы с коррупцией в стране, а не в поддержку олигархов или для влияния на выборы в США.

Ранее в Минфине США Андрея Деркача назвали «российским агентом», причастным к попыткам вмешаться в президентские выборы-2020, и внесли в список лиц, в отношении которых введены санкции.