«Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами. <…> Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца», — заверил Николенко.
На днях в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Сегодня ему исполнилось 15 лет.