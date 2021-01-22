Украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца возле Эйфелевой башни. Об этом 22 января сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УНИАН

Появились подробности зверского избиения юного украинца в Париже © CC0, Pixabay На днях в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Сегодня ему исполнилось 15 лет.