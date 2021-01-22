Россия поднимет на январской сессии ПАСЕ в Страсбурге вопрос о недопустимости языковой тирании на Украине. Об этом 22 января заявил зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой, являющийся также зампредседателя ПАСЕ. Его комментарий опубликован 22 января на сайте Россотрудничества

«Это по-хамски»: омбудсмен обиделся на украинцев за желание говорить на русском языке © Facebook, Тарас Кремінь

Сам документ вступил в силу в 2019 году, но часть его статей имели отложенное действие, то есть запрет на использование русского языка начал внедряться постепенно, а c 1 сентября прошлого года исчезла последняя русская школа. Сейчас, спустя полтора года, наступило время вступления в силу статей, касающихся сферы обслуживания и торговли. То есть теперь в магазинах, кафе, на заправках, в аптеках обслуживание может быть только на украинском языке. Следить за беспрекословным исполнением закона будет так называемый языковой омбудсмен.

«Мы планируем поднять на январской сессии ПАСЕ в Страсбурге вопрос о недопустимости такой языковой тирании, насильственной украинизации, так как это не просто очередной запрет, это нарушение базовых прав человека — права общаться на родном языке в многонациональном государстве, а ведь на Украине русский язык является родным для миллионов граждан. Кроме того, такая позиция украинских властей — очередное свидетельство того, что Украина не планирует примирения с русскоязычным Донбассом. А как быть жителям Одессы, Харькова, Днепропетровска?» — возмутился Толстой.

Он отметил, что за последние несколько дней получил множество обращений через социальные сети от граждан Украины, которые благодарят Россию за ее позицию, просят защитить их интересы на международной арене.

«Примечательно, что просят они об этом членов российской делегации, а не украинской. И это прекрасно характеризует наших украинских коллег по ПАСЕ», — подчеркнул зампредседателя Госдумы.