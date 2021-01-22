В Париже жестоко избили 14-летнего украинца, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом 21 января сообщил один из представителей украинской общины в Париже в своем Facebook

Полицейские во Львове избили участников АТО © Simon Peter Tiu / flickr

Отмечается, что удалось убежать всем, за исключением Юрия.

«Ему нанесли множество ударов. Он оставался в сознании и просил передать его маме, чтобы она не волновалась», — говорится в посте.

Сейчас юноша находится в коме. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Сегодня ему исполнилось 15 лет.