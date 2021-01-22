«14-летний Юрий подвергся зверскому нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими дубинками, битами и ножами атаковали компанию студентов», — написал он.
Отмечается, что удалось убежать всем, за исключением Юрия.
«Ему нанесли множество ударов. Он оставался в сознании и просил передать его маме, чтобы она не волновалась», — говорится в посте.
Сейчас юноша находится в коме. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Сегодня ему исполнилось 15 лет.