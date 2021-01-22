Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что на сегодня в стране выявлены уже сотни пациентов, повторно заболевших COVID-19. Об этом он сказал в эфире «Утро с Украиной» на телеканале «Украина» 22 января

Министр здравоохранения подчеркнул, что врачи неоднократно фиксировали более тяжелое течение болезни после повторного заражения.

Степанов прояснил ситуацию с закупкой ПЦР-тестов в России © Facebook, Максим Степанов

Ранее Степанов отметил, что коронавирусом стало заражаться больше детей. При этом зачастую они болеют с проявлением симптомов инфекции, а не бессимптомно, как раньше.

Кабмин ввел на Украине локдаун с 8 по 24 января. В это время закрыты развлекательные заведения, а торговые центры продают только продукты. Школьники и студенты находятся на дистанционном обучении.