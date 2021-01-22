Министр здравоохранения подчеркнул, что врачи неоднократно фиксировали более тяжелое течение болезни после повторного заражения.
Сейчас Минздрав выясняет точное число повторно заболевших коронавирусом, сообщил глава ведомства. Он добавил, что планируется вести соответствующую статистику.
Ранее Степанов отметил, что коронавирусом стало заражаться больше детей. При этом зачастую они болеют с проявлением симптомов инфекции, а не бессимптомно, как раньше.
Кабмин ввел на Украине локдаун с 8 по 24 января. В это время закрыты развлекательные заведения, а торговые центры продают только продукты. Школьники и студенты находятся на дистанционном обучении.