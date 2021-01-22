Супруга президента Украины Елена Зеленская 21 января в своем Instsgram рассказала о продолжении сотрудничества с представителями ЮНИСЕФ, но украинцы не оценили ее стараний

Украина.ру на Youtube Политолог-американист: как при Байдене будет выглядеть гражданская война по-американски?