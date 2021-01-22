«Для меня было очень важно заручиться их поддержкой в реализации проектов в сферах школьного питания, безбарьерности, равенства прав парней и девушек, ведь ЮНИСЕФ во всем мире считается голосом детей и молодежи. Я уверена, что сотрудничество, построенное на общих принципах и ради одной цели, — всегда продуктивно. Поэтому в этом году жду больших совместных проектных сдвигов», — написала Зеленская.
Однако украинцы в комментариях к посту раскритиковали супругу президента.
«Проверьте питание в детских садиках. Рыбная консерва — разве это питание?», «Не трогайте школы. Уже всех тошнит от ваших реформ», «Родители собирают деньги на мебель в школе — парты, шкафы», — написали возмущенные пользователи в комментариях.