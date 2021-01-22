Мутация коронавируса, обнаруженная ранее в Южной Африке, беспокоит США больше, чем британский коронавирус. Об этом 21 января заявил американский инфекционист Энтони Фаучи, передает РИА Новости

Глава Минздрава Украины рассказал, как мутация коронавируса может повлиять на создание вакцины © Facebook, Максим Степанов

По его словам, «более заразный» британский коронавирус зарегистрирован уже более чем в 20 штатах, однако ни одного случая южноафриканского коронавируса в США пока не зарегистрировано.

«На сегодняшний момент представляется, что вакцины будут эффективны против них с той оговоркой, что нужно за этим внимательно следить», — заключил Фаучи.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев пояснял, что южноафриканская мутация COVID-19 не опаснее, чем привычный штамм. Однако она более контагиозная, а это значит, что зараженный человек может передавать инфекцию большему количеству людей.