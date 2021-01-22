«Южноафриканский [штамм] беспокоит больше», — сказал Фаучи.
По его словам, «более заразный» британский коронавирус зарегистрирован уже более чем в 20 штатах, однако ни одного случая южноафриканского коронавируса в США пока не зарегистрировано.
«На сегодняшний момент представляется, что вакцины будут эффективны против них с той оговоркой, что нужно за этим внимательно следить», — заключил Фаучи.
Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.
Вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев пояснял, что южноафриканская мутация COVID-19 не опаснее, чем привычный штамм. Однако она более контагиозная, а это значит, что зараженный человек может передавать инфекцию большему количеству людей.