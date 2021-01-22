Представитель Пентагона Джон Кирби 21 января оценил решение президента США Джо Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией, передает CNN

США объяснили отказ продлевать ракетный договор с Россией © CC0, Pixabay

По его словам, продление договора до 2026 года даст время и пространство для того, чтобы Россия и США смогли изучить новые верифицируемые соглашения о контроле над вооружениями, «которые могут еще больше сократить риск для американцев».

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Осенью прошлого года США отказались продлевать Договор без всяких условий. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли объяснял это тем, что ракетный договор затрагивает 90-92% всего американского арсенала и лишь 45% или меньше российского. По его словам, Москва наращивает потенциал оружия, который «нацелен на НАТО». Представитель американского президента напомнил, что договор не охватывает Китай, который, по мнению администрации США, должен участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.

Тогда в Министерстве иностранных дел России сообщили, что направили США ноту с предложением продлить Договор на год. В заявлении дипведомства уточнили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство по заморозке имеющихся у сторон ядерных боезарядов на указанный срок, однако данная позиция может быть реализована лишь в том случае, если США не будут предъявлять дополнительные требования.

На днях кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен рассказал о намерениях Байдена продлить договор. Он заявил, что дедлайн в вопросе продления ракетного договора наступит очень скоро, с этим вопросом команда президента придет к законодателям практически сразу после вступления политика на пост.