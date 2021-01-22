«Среди задержанных личность, которой принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения», — говорится в материале силовиков.
Причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.
Накануне в двухэтажном жилом здании на улице Нижней Гиевской, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В этот момент внутри находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня, в городе объявили траур.