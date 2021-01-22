Украинские полицейские задержали трёх человек, которых подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель 15 человек в харьковском доме престарелых. Об этом 22 января сообщила пресс-служба местной прокуратуры

Сгоревший дом престарелых в Харькове работал нелегально © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine/Handout

Причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.

Накануне в двухэтажном жилом здании на улице Нижней Гиевской, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В этот момент внутри находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня, в городе объявили траур.