«Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса. ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам», — говорится в письме.
ЕС заявил о готовности и далее помогать Украине, в частности, выделить второй транш макрофинансовой помощи.
«В прошлом году было выделено 190 миллионов евро, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 миллионов евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи», — добавили в офисе президента.
В начале декабря 2020 года Зеленский заявил, что Европейский союз предоставил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.