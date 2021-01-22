Главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен в письме к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заявили, что предпринимают шаги для обеспечения скорейшего доступа страны к вакцинам от коронавируса. Об этом 21 января вечером сообщила пресс-служба офиса украинского президента

Разработчик рассказал, что украинская вакцина сделала с кроликами © CC0, Pixabay

ЕС заявил о готовности и далее помогать Украине, в частности, выделить второй транш макрофинансовой помощи.

«В прошлом году было выделено 190 миллионов евро, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 миллионов евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи», — добавили в офисе президента.

В начале декабря 2020 года Зеленский заявил, что Европейский союз предоставил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.