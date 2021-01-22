Зеленский, подвинься: президентом новой Украины стал сантехник © Анатолий Балахнин/Facebook Владимир Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам на 2021 год с представителями кабмина и парламента. Об этом 21 января вечером сообщила пресс-служба офиса главы государства

«Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят на повестке дня перед украинской властью в 2021 году и обсудил дорожную карту их решения. Во встрече, в частности, приняли участие премьер Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты и главы комитетов парламента, руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместители и советники», — говорится в материале.

В ходе совещания обсуждались законодательные изменения, которые приведут к макроэкономическому росту.

«В 2021-м году ожидается экономический рост, также планируется осуществить ряд шагов и инициатив для согласования отечественного законодательства с европейским, ведь Украина планирует пересмотр положений Соглашения об ассоциации с ЕС», — добавили в офисе.