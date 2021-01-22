«Трампизм — это консервативный реванш, и он сейчас набирает силу и, безусловно, останется. И, я думаю, ближайшие десятилетия в Европе, на Западе, да и в общем-то во всем мире пройдут под знаком борьбы между глобализмом и трампизмом», — заявил Наумов.
Он отметил, что идея глобального мира находится в кризисе, и напомнил, что, как только начался коронавирус, все сразу забыли про глобальную идею. И сейчас государства рассматривают иные варианты развития, помимо казавшегося неизбежным глобализма.
При этом, в частности, для Америки глобальные изменения климата и другие общечеловеческие проблемы сейчас частично отходят на второй план, добавил эксперт.
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