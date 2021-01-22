Трампизм, то есть популизм в сочетании с гражданским и экономическим национализмом, который привел к жизни Дональд Трамп, сохранится в США и в случае политической или физической смерти экс-президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал американист Алексей Наумов

«Трампизм — это консервативный реванш, и он сейчас набирает силу и, безусловно, останется. И, я думаю, ближайшие десятилетия в Европе, на Западе, да и в общем-то во всем мире пройдут под знаком борьбы между глобализмом и трампизмом», — заявил Наумов.

Трамп задумался о создании новой партии © REUTERS, Carlos Barria

При этом, в частности, для Америки глобальные изменения климата и другие общечеловеческие проблемы сейчас частично отходят на второй план, добавил эксперт.

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