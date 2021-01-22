Новый президент США Джо Байден прежде всего захочет «вернуть Америку за стол принятия глобальных решений». Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал американист Алексей Наумов

Как отметил Наумов, с точки зрения демократов, внешняя политика помогает решать проблемы политики внутренней, соответственно, Байден не «закроется внутри Америки». По словам эксперта, в этом заключается основная разница между глобализмом и трампизмом.

«Первое, что будет делать Джо Байден, — бороться с коронавирусом, он уже об этом объявил. Он будет восстанавливать экономику США, подорванную пандемией. Но дело в том, что, с точки зрения демократов и Джо Байдена в частности, вот это международное взаимодействие, все эти альянсы, все эти совместные операции служат тому, чтобы Америке было хорошо», — пояснил американист.

Самоотрицание глобализации. Неожиданные последствия цензуры в интернете © CC0, Pixabay

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В среду, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. За две недели до нее сторонники Дональда Трампа провели протестную акцию из-за несогласия с итогами подсчета голосов и ворвались в здание Капитолия.