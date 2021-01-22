Украинский олигарх Игорь Коломойский – это удобная для американцев фигура, необходимая для того, чтобы продвигать идею деолигархизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

По его мнению, Соединенные Штаты нарастят давление на Коломойского.

«Реальная проблема не в Коломойском, реальная проблема в том, что Коломойский — это удобная фигура, чтобы использовать тот негатив, который с ним связан, чтобы продвигать идею деолигархизации. Эта идея интересна любой американской администрации: как изъять излишки с точки зрения активов у олигархов, чтобы они не имели монопольного, по их мнению, положения в тех или иных областях. Но кому перейдут эти излишки? Транснациональным корпорациям», — сказал эксперт.

Алексей Попов: Байден может оказаться злопамятным в отношении Украины © sobityadnya.ru

«А чтобы об этом не думали, американцы должны выдвигать на передний план другие проблемы. Например, коррупцию и олигархию», — заключил он.

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