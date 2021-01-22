По словам Наумова, то, что Трамп выглядит человеком со стороны, «простым мужиком», который пришел во власть и показал ее подноготную, одновременно и раздражало часть общества США, и привлекало к нему избирателей.
Экс-президент своим несоответствием привычным рамкам отталкивал тех, кто верит, что власть — это «пиджак, план и стратегия», добавил американист.
«Он также человек, который делал все, о чем говорил. Все, что он обещал, он или попытался сделать, или сделал. Это для современного политика штука довольно уникальная», — сказал Наумов.
В частности, пояснил эксперт, при Трампе Америка вышла из невыгодных международных соглашений — Парижского соглашения по климату и Тихоокеанского партнерства — и заключила новые торговые соглашения с Канадой и Мексикой и новую торговую сделку с Китаем.
Полностью интервью можно прочитать здесь.