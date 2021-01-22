Экс-президент США Дональд Трамп раздражал часть общества тем, что не соответствовал привычному образу политика, однако он выделялся еще и тем, что смог на своем посту выполнить большинство обещаний. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал американист Алексей Наумов

По словам Наумова, то, что Трамп выглядит человеком со стороны, «простым мужиком», который пришел во власть и показал ее подноготную, одновременно и раздражало часть общества США, и привлекало к нему избирателей.

Эксперт: Трамп продолжит активно участвовать в политике © REUTERS, Carlos Barria

«Он также человек, который делал все, о чем говорил. Все, что он обещал, он или попытался сделать, или сделал. Это для современного политика штука довольно уникальная», — сказал Наумов.

В частности, пояснил эксперт, при Трампе Америка вышла из невыгодных международных соглашений — Парижского соглашения по климату и Тихоокеанского партнерства — и заключила новые торговые соглашения с Канадой и Мексикой и новую торговую сделку с Китаем.

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