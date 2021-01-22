По словам эксперта, такие политики, как Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, еще могут вернуться, но ситуация все же изменилась.
«В каком статусе — пока сказать тяжело. У нас об этом говорят, эта тема активно обсуждается. Ряд политиков постмайданной эпохи, в том числе перечисленные, будут возвращаться. Но вернутся ли они теми, кем они были тогда, — большой вопрос. Потому что за эти пять лет очень сильно изменилась ситуация. В том числе здесь, внутри Украины», — отметил политолог.
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