Часть политиков постмайнданной эпохи могут снова в скором времени вернуться на украинскую политическую сцену, считает эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: При Байдене в большую политику может вернуться Яценюк © Facebook, Руслан Бизяев Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, еще могут вернуться, но ситуация все же изменилась.

«В каком статусе — пока сказать тяжело. У нас об этом говорят, эта тема активно обсуждается. Ряд политиков постмайданной эпохи, в том числе перечисленные, будут возвращаться. Но вернутся ли они теми, кем они были тогда, — большой вопрос. Потому что за эти пять лет очень сильно изменилась ситуация. В том числе здесь, внутри Украины», — отметил политолог.

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