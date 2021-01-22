Такого влияния Соединенных Штатов на Украину, как в 2014-2019 годах, уже не будет, уверен эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Я скажу сейчас, наверное, крамольную для России вещь, но то влияние США, которое было в 2014-19 годах, уже не вернется. Слишком много игроков стало на этом поле. И у этих игроков свои взгляды на развитие Украины. Это касается Евросоюза, Великобритании, которая будет усиливать здесь свое влияние», — сказал эксперт.

Руслан Бизяев: При Байдене в большую политику может вернуться Яценюк © Facebook, Руслан Бизяев

«Да, конечно, будут попытки, будут потуги, вернется Виктория Нуланд, но что из этого получится… Я бы не сказал, что это будет так, как было в 2014-2016 годах», — добавил Бизяев.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.