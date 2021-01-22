Несмотря на плотный контакт Порошенко и Байдена в 2016 году, они вряд ли «лучшие друзья», считает эксперт.
«И об этом говорят последние полтора года каденции Обамы, когда Байден приезжал в Украину. Ему принадлежит такая фраза: "Второй раз мы этот товар не купим". Поэтому я не думаю, что Порошенко найдет общий язык с Байденом», — отметил Бизяев.
Он добавил, что в этой нише, скорее всего, американцы будут искать нового лидера
«Возможно, Сенцова. Лидер так себе, но, как говорил популярный у вас когда-то политик, "других писателей у меня для вас нет"», — заключил политолог.
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