С приходом Джо Байдена новым лидером прозападной оппозиции на Украине может стать режиссер Олег Сенцов, ранее отбывавший срок в РФ по обвинению в терроризме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев

Несмотря на плотный контакт Порошенко и Байдена в 2016 году, они вряд ли «лучшие друзья», считает эксперт.

«И об этом говорят последние полтора года каденции Обамы, когда Байден приезжал в Украину. Ему принадлежит такая фраза: "Второй раз мы этот товар не купим". Поэтому я не думаю, что Порошенко найдет общий язык с Байденом», — отметил Бизяев.

Руслан Бизяев: При Байдене в большую политику может вернуться Яценюк © Facebook, Руслан Бизяев

«Возможно, Сенцова. Лидер так себе, но, как говорил популярный у вас когда-то политик, "других писателей у меня для вас нет"», — заключил политолог.

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