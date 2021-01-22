Американская администрация Джо Байдена понизит уровень «ястребиной» риторики в отношении России, но не стоит забывать, что именно демократы являются авторами «самых больших неприятностей». Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Политтехнолог о стратегии демократов: Всегда можно обвинить «злобных русских» © Sputnik / Osmatesco Джона Салливана, назначенного Трампом, продолжить руководить посольством США в РФ до тех пор, пока не найдет ему замену, «поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной».

Говоря о возможной кандидатуре на этот пост, Золотарев отметил, что, по его мнению, будет меньше «ястребиной» риторики.

«Но не стоит рассчитывать на смягчение санкционного давления. Впрочем, выхода на прямой конфликт тоже не будет. Этим, на мой взгляд, будет характеризоваться политика Соединенных Штатов», — сказал он.

Политолог напомнил, что именно при демократах происходили «самые большие неприятности», в частности, госпереворот на Украине в 2014 году. В этом плане, по мнению Золотарева, был прав республиканец, экс-президент США Дональд Трамп, который заявил, что это его предшественник, демократ Барак Обама «позволил России забрать Крым».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.