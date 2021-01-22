По его мнению, в крайнем случае США могут потребовать выдачи бизнесмена американской фемиде, но на это Зеленский не пойдет, так как Коломойский — системный игрок.
«Он еще успеет устроить политический кризис с тектоническими последствиями, а это Зеленскому сейчас меньше всего надо. Я думаю, что люди, которые будут работать в посольстве и курировать это направление, тоже увидят такую перспективу и не будут гнать лошадей», — отметил Золотарев.
Но то, что системно команда демократов будет выдавливать украинский олигархический кооператив с командных высот, совершенно очевидно, заявил политолог.
Минюст США добивается конфискации части американских активов Коломойского, подозревая его в отмывании денег. Речь идет о коммерческой недвижимости, которая принадлежит олигарху и его бизнес-партнерам в Далласе (штат Техас) и городе Луисвилл (штат Кентукки), рыночную стоимость которой американские правоохранительные органы оценивают в $70 миллионов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.