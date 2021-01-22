Вашингтон будет оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского по линии олигарха Игоря Коломойского, но Зеленский не поддастся. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев объяснил, как Зеленский отвлечет украинцев от повышения тарифов

«Он еще успеет устроить политический кризис с тектоническими последствиями, а это Зеленскому сейчас меньше всего надо. Я думаю, что люди, которые будут работать в посольстве и курировать это направление, тоже увидят такую перспективу и не будут гнать лошадей», — отметил Золотарев.

Но то, что системно команда демократов будет выдавливать украинский олигархический кооператив с командных высот, совершенно очевидно, заявил политолог.

Минюст США добивается конфискации части американских активов Коломойского, подозревая его в отмывании денег. Речь идет о коммерческой недвижимости, которая принадлежит олигарху и его бизнес-партнерам в Далласе (штат Техас) и городе Луисвилл (штат Кентукки), рыночную стоимость которой американские правоохранительные органы оценивают в $70 миллионов.

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