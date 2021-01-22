Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко проявила себя как политик, активизирующийся в моменты кризиса, поэтому ее нельзя списывать со счетов. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Тимошенко представляет угрозу для президентов Украины — Теплов © Facebook, Виталий Теплов

Говоря о потенциальных кандидатах на пост премьера, Золотарев заявил, что экс-глава правительства Арсений Яценюк является слишком токсичной фигурой и избрание его на эту должность стало бы политическим самоубийством для президента Украины Владимира Зеленского. Кандидатуры экс-премьера Владимира Гройсмана и депутата Верховной Рады от группы «За будущее» Игоря Палицы эксперт также назвал маловероятными.

Наиболее реалистичными, по его мнению, являются фигуры и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко и Тимошенко.

«Юлия Владимировна раз за разом доказывала, что те, кто ее спешил списать со счетов, ошибаются. Если Витренко более приемлемый как раз для коллективного Запада персонаж, то для украинского крупного бизнеса более приемлема Тимошенко. Как раз Тимошенко сейчас выступает за усиление суверенитета, за то, чтобы решения принимались в Украине, и за большую социальную ориентированность в Украине. Политически она на три головы выше Витренко», — подчеркнул Золотарев.

Кроме того, по его словам, Витренко сегодня припоминают повышение тарифов и меморандум с Международным валютным фондом, а негативные моменты политической карьеры Тимошенко уже подзабылись.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.