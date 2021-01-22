В среду, 20 января, Джо Байден стал 46-м президентом США.
«Акцент на то, что… Россию надо сдерживать в Европе, а инструментом сдерживания — то ли затычкой в бочке, то ли тампаксом — будет Украина… Команда Байдена — и они прямо об этом говорят — будет уходить от момента конфронтации с Россией, используя Украину как инструмент сдерживания России», — сказал Золотарев.
По его словам, это значит, что Байден будет настраиваться на работу с той администрацией, которая сейчас сидит на Банковой. Зеленский правильно поступил, что в период предвыборной гонки в США дистанцировался и не стал складывать все яйца в одну корзину, как это в свое время сделал его предшественник Петр Порошенко, отметил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.