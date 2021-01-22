Новая администрация США продолжит работать с украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что им важны не персоналии, а функция Украины как страны в целом. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Первые шаги администрации Байдена на Украине: контроль под видом борьбы с коррупцией © пресс-служба НАБУ Джо Байден стал 46-м президентом США.

«Акцент на то, что… Россию надо сдерживать в Европе, а инструментом сдерживания — то ли затычкой в бочке, то ли тампаксом — будет Украина… Команда Байдена — и они прямо об этом говорят — будет уходить от момента конфронтации с Россией, используя Украину как инструмент сдерживания России», — сказал Золотарев.

По его словам, это значит, что Байден будет настраиваться на работу с той администрацией, которая сейчас сидит на Банковой. Зеленский правильно поступил, что в период предвыборной гонки в США дистанцировался и не стал складывать все яйца в одну корзину, как это в свое время сделал его предшественник Петр Порошенко, отметил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.