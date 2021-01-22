По его словам, несмотря на то что для применения мягкой силы требуется непоколебимый авторитет, демократы не отступятся от своей стратегии, в частности, в Белоруссии, на которую иначе воздействовать нельзя, так как она находится под зонтиком безопасности России.
«Несмотря на то что исчез этот ореол привлекательности — исчезает по крайней мере — в виде образцовой демократии, американцы все равно продолжат этим заниматься. То есть на самом деле на то, как они сейчас выглядят в глазах всего остального мира, им наплевать. Для них главное — не забыть про свои интересы, а интересы все равно заключаются в сдерживании России и Китая», — пояснил Дзермант.
Таким образом, по его мнению, США продолжат этим заниматься и одновременно будут пытаться поправить свой имидж.
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